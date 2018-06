Menor es succionado en una alberca: pedía a gritos ayuda

Agencia

España.- Una familia acudió a las piscinas de un parque para pasar el día, sin imaginar que presentaría un accidente, un conducto succionó a su hijo.

El niño intentaba salir de la alberca cuando fue succionado por un conducto y comenzó a gritar de forma desesperada.

El padre del menor corrió rápidamente en su auxilio; sin embargo, no pudieron despegar al niño hasta diez minutos después, al apagar el motor.

“Se estaba poniendo blanco y yo no sabía si el tubo podía succionarlo completamente”

El pequeño perdió el conocimiento en varias ocasiones hasta que finalmente fue liberado y trasladado por sus padres a un hospital.

Tiré pero intentando agarrarle lo mejor posible para no hacerle daño, pero no había manera de sacarle. Así que procuré sostener su cabeza porque estaba al borde del agua, dijo el padre del menor.

“Se estaba poniendo blanco y yo no sabía si el tubo podía succionarlo completamente”, agregó la madre según Tourinews.

El niño tiene su glúteo muy hinchado y con hematomas que impiden se le realice una ecografía para saber el daño causado en el músculo, informó Europa Press.

La víctima esta recibiendo también tratamiento psicológico por los hechos.

Sueña que se muere succionado por el tubo. No puede salir ni respirar y justo ahí me cuenta que se lo traga el tubo.

Los responsables del parque no se han acercado a la familia, ni respondido por el incidente.