Especial: ¿Cómo es la familia de Kamala Harris?; hablan sus hijastros

Antes de noviembre, la mayoría de la gente no conocía los nombres de Cole y Ella Emhoff.

Cole Emhoff, de 26 años, trabajaba en una productora en Los Ángeles y vivía con su novia.



Ella Emhoff, de 21 años, era una estudiante de Arte en Nueva York que residía en el barrio de Bushwick y subía fotografías de sus diseños de tejido a Instagram.



Sin embargo, la noche en que Joe Biden y su compañera de fórmula para la vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris (la madrastra de los jóvenes), pronunciaron sus discursos de aceptación, con sus familias en el escenario, mientras veían los fuegos artificiales, Cole Emhoff comenzó a recibir mensajes de texto de amigos y colegas asombrados.

"Me decían: 'Espera, ¿cómo no me dijiste esto?'", dijo, en una videoentrevista con su hermana desde la casa de su madre en Los Ángeles. Llevaba una camiseta gris con una imagen del rostro de Harris. Juró que era la única limpia que tenía en la casa.



Los últimos meses deben haber sido bastante surrealistas para ustedes dos. ¿Cómo ha sido?

Cole Emhoff: Es raro poner CNN y ver a mi papá. Pienso: "¡Espera, no perteneces allí! Pero, ¿supongo que sí debes estar ahí?". Para nosotros es algo sin precedentes porque en realidad no hemos participado en política toda nuestra vida. Todavía nos estamos acostumbrando al asunto.



Ella Emhoff: Cuando fuimos a verlos el día de las elecciones, me di cuenta de que es muy diferente ahora. Hay mucha más gente. Creo que la idea de compartir a nuestros padres con el mundo es un poco loca. Tratar de entenderlo es genial, porque puedes compartir todas las cosas grandiosas, pero también es desconcertante.



¿Su familia era política cuando eran pequeños?

Ella: Cole y yo crecimos conociendo de política. Cuando sucedió lo de la Proposición 8 (en California), estábamos muy involucrados en eso. Pero siento que fue diferente a lo que estamos viviendo ahora.



Ahora estamos realmente siendo partícipes de todo. Estamos aprendiendo todo lo que sucede tras bambalinas. Estamos aprendiendo de política. Pero nunca dijimos: "¡Vamos a ser muy políticos ahora!".



¿Qué se siente estar en una habitación con tu familia extendida?

Ella: Es como si tuvieras a las personas más seguras de sí mismas y con una fuerte personalidad, muchas de ellas mujeres, y las reunieras a todas. Entonces, todas tratan de hablar por encima de las demás. Así que es un montón de gritos entusiastas.



Así que es una familia de personalidades fuertes y también de abogados. ¿Cómo fue crecer con ellos?

Ella: Fue agradable tener tantas opiniones diferentes y fuertes. Siempre bromeamos diciendo que cada vez que traemos a nuestros amigos por primera vez, los van a interrogar. Si no tienes tu plan de diez años completamente listo y resumido en una hoja de cálculo para ellos, no vas a sobrevivir a esa comida.



Cole: No les va bien con la charla trivial. Es como si dijeran: "Vamos a hablar de cosas importantes aquí mismo durante la cena".



¿Qué tipo de cosas preguntaban tu padre y tu madrastra?

Cole: Yo era estudiante de último año en la secundaria cuando comenzaron a salir. Recuerdo que hace poco vi un tuit: era una fotografía de Kamala en la audiencia de Kavanaugh y alguien tuiteó, "odiaría tener que mirar esa cara y explicar por qué llegué tarde a casa". Y pensé: "Literalmente yo he tenido que hacer eso".



Ella: Definitivamente son fuertes.



Cole: Fui a una escuela en Colorado, y no quiero decir que era una escuela hippie, pero digamos que se trataba de estar al aire libre y relajado. Y una de mis amigas quería viajar de mochilera cuando se graduó, y Kamala le decía: "Está bien, entonces, ¿qué vas a hacer con eso después? ¿Y después qué? ¿Y después qué?". Y mi amiga todavía cita esa conversación como una especie de replanteamiento de lo que ella sentía que sería su camino, en términos de tener metas que no estaban en su futuro inmediato. Pero creo que solo quieren que nosotros y la gente sepamos qué estamos haciendo.



Ella: Sí, quieren que tengas un plan.



¿Cómo los describirían como pareja?

Cole: Depende del contexto. Porque Doug y Kamala juntos son una pareja tan linda que casi da asco. Me pregunto, ¿cuándo desaparecerá esto?



Ella: Es una locura. Es como si estuvieran en la fase de luna de miel, pero para siempre. El mundo puede verlo en las redes sociales, pero nosotros lo vivimos.



¿Cómo es la dinámica de crianza entre tu madre, Kerstin Emhoff, y Doug y Kamala?

Ella: Diría que mi madre era "la estricta" cuando yo era menor. Me metía en problemas todo el tiempo, y Doug siempre decía: "Ay, ¿necesitas un abrazo?". Me decía: "Está bien". Y luego mi mamá decía: "Ve a tu cuarto. Estás castigada".



El nivel de crianza entre los tres es muy diferente ahora que ambos tenemos más de 20 años y somos capaces de tomar decisiones. Entonces, con el cabello y los tatuajes y aspectos así, creo que todos están en el ámbito de: "No lo entiendo, pero quiero que seas quien quieres ser". Tienen buena comunicación entre los tres. En verdad son una unidad, como un equipo de crianza de tres personas. Es genial.



¿Qué se siente ver a tu padre en este papel?

Cole: Lo que más me gusta es que si ves sus primeras publicaciones de Instagram, puedes ver la progresión desde las clásicas fotografías de "papá" con diez seguidores (cuando se tomaba selfis justo debajo de la cara) hasta tener cientos de miles de seguidores y ser legítimamente bueno en ello.



Ella: Sí, es raro para nosotros ver el cambio de cuando era un "Doug" normal, común y corriente.



Cole: Solo quiero agregar rápidamente que a mi papá lo llamamos "Doug" en casa y siempre lo hemos hecho así. Es de cariño. (En inglés) "Doug" y "papá" (dad) son ambas palabras de una sílaba; suenan similar, así que casi se siente como un apodo. Y ahora no puedo decirle de otra manera.



Ella: La gente siempre me detiene. Me dicen: "¿Qué? ¿Quién es Doug?". Yo les digo: "Mi papá".



Así que ¿tu mamá es "mamá" y Doug es "Doug"?

Ella: Sí, escribo todos los correos electrónicos así: "Para mamá y Doug".



¿Cómo fue cuando sus padres se separaron?

Cole: Hubo un periodo, no sé de cuántos años, en el que nos hacíamos llamar "Tripulación Palazzo". Porque cuando Doug se fue de la casa, se mudó a un complejo de apartamentos llamado el Palazzo.



Ella: Para nosotros tres fue muy enriquecedor. Y creo que tenemos esa sensación de que logramos pasar por los diferentes apartamentos y descubrir la dinámica de ser solo nosotros.



Cole: Sin duda hubo mucho que aprender para todos. Ella estaba en la escuela primaria. Yo estaba en la secundaria. Hubo una época en la que íbamos casi todas las noches y cenábamos un sándwich en la sección de delicatessen de Whole Foods al lado de nuestra casa. Y Doug dijo: "Tenemos que comer mejor". Así que intentamos cocinar.



Kamala ha convertido a Doug en un buen cocinero, pero hubo un momento en el que Doug tomó la que, pensó, era una gran decisión. Él se preguntó: "¿Qué tal si pido comidas preparadas una vez a la semana que podamos calentar?". Pero esto fue antes de aplicaciones de Farmbox o similares, así que más bien fue como una situación tipo Craigslist, de clasificados. Así que de pronto teníamos recipientes manchados con espagueti que alguien llevaba a la casa, y él decía: "¡Cena casera, chicos!".



¿Cómo creen que se va a adaptar a Washington?

Cole: Creo que Doug es un poco camaleónico y por eso todos lo aman. Puede funcionar bien en cualquier lugar.



Ella: Es un buen conversador.



Cole: Pienso que de todos, Doug nació para esto.



Tu padre nunca ha dejado de trabajar, ¿verdad? ¿Cómo crees que será para él esta situación?

Ella: Espero que adopte otro pasatiempo. Espero que empiece a tejer, como yo. Creo que será un buen momento para que vaya más despacio y, no sé, para que aprecie la vida. Y que aproveche muchas de las cosas que no podía hacer porque estaba trabajando mucho o tenía limitaciones de tiempo. Espero que esto abra algunas de esas salidas creativas, pero obviamente eso lo pienso solo soy yo, la hija creativa.



¿Pensaban que su familia era diferente, o particularmente evolucionada, cuando eran pequeños?

Ella: Pensaba que éramos una familia con padres divorciados que se llevan bien. No me parecía algo loco. Era algo que esperaba que fuera la norma. Pensaba que la pasábamos bien en comparación con mucha gente que había visto que tenía padres divorciados. Así que creo que me sentía muy afortunada.



Cole: El divorcio era muy común en nuestro mundo en Los Ángeles. Fue duro al principio, pero siempre pienso que me da mucho gusto que se hayan divorciado porque creo que eso realmente nos unió.



Ella: Es una dinámica genial la que tenemos. Y creo que es un buen modelo para mostrar que puedes lograrlo y que no es raro. No es extraño tener una amistad o una buena relación con tu ex. En realidad, es muy saludable.



