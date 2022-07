Estados Unidos enviará 820 millones de dólares a Ucrania

Estados Unidos anunció el viernes que proveerá a Ucrania 820 millones de dólares en nueva ayuda militar, que incluirá sistemas de misiles tierra-aire y radares antiartillería para responder a los ataques rusos a larga distancia.

El Pentágono dijo que también proporcionará a Ucrania hasta 150 mil municiones de artillería de 155 milímetros.

Es el 14to paquete de armas y otro equipo militar transferido a Ucrania de las reservas del Departamento de Defensa desde agosto del 2021.

En total, Estados Unidos ha prometido más de 8.800 millones de dólares en armamento y entrenamiento militar a los ucranianos.

Como parte del nuevo paquete, Estados Unidos comprará dos sistemas conocidos como NASAMS, que son sistemas antiaéreos noruegos que también se usan para proteger el espacio aéreo alrededor de la Casa Blanca y el Capitolio en Washington.

El Pentágono proveerá municiones adicionales para sistemas de cohetes de mediano alcance que entregó a Ucrania en junio, conocidos como HIMARS.

La invasión de Rusia a Ucrania en febrero se ha transformado en un conflicto en el que ambas partes dependen grandemente de la artillería, de acuerdo con funcionarios y analistas occidentales.

Aunque Rusia no ha conseguido su objetivo inicial de derrocar el gobierno ucraniano, se piensa que está progresando lentamente para consolidar su control de la región oriental conocida como el Donbás.

On the eve of the #NATOSummit I had a 📞 call with my friend @SecDef Lloyd Austin III. He reaffirmed strong support of the @NATO of Ukraine struggle for freedom & independence. We also discussed another package of military aid to 🇺🇦 from the Alliance member states. To be continue pic.twitter.com/L0stXBWG5x