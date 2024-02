Estados Unidos acusa a China de ciberataque masivo estratégico

Un grupo de "hackers" presuntamente relacionado con el gobierno de China, fue señalado por las autoridades de Estados Unidos como responsables de un ciberataque masivo dirigido a diversos objetivos estratégicos esta semana.

Entre los blancos afectados se encuentra la red de suministro de agua y energía de Estados Unidos. Es importante destacar que, a pesar de estas acusaciones, Pekín ha negado rotundamente cualquier participación en este caso.

El grupo, identificado como 'Volt Typhoon', habría tratado de introducir programas de malware en "cientos" de routers domésticos o de pequeñas empresas que, por su antigüedad, no admitían ya nuevas actualizaciones que teóricamente debían protegerlos de este tipo de acciones, según el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (U.S. DOJ, por sus siglas en inglés).

El director del FBI, Christopher Wray, advirtió ante el Congreso de que los 'hackers' chinos intentan introducirse en las redes estadounidenses con vistas a preparar el terreno, en caso de que "China decida que ha llegado el momento de atacar".

Threat actors associated with the People’s Republic of China are compromising small office/home office (SOHO) routers by exploiting software flaws. #FBI and @CISAgov are urging router manufacturers to use secure-by-design principles to mitigate the threat: https://t.co/LGSgZlePSs pic.twitter.com/4QGASb5Wjy