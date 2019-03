EU impone nuevas sanciones a Corea del Norte

Agencias

Washington.- Este jueves, el Gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Corea del Norte.

De acuerdo con RT, la medida se tomó sobre dos compañías navieras acusadas de violar las sanciones anteriores emitidas en febrero de 2018. Las empresas son Dalian Habio International Freight y Liaoning Danxing International Forwarding.

Ambas empresas sancionadas (Dalian Haibo y Liaoning Danxing) tienen su sede en China.

El Departamento del Tesoro del país norteamericano denunció en un comunicado que la nación asiática continúa realizando transferencias ilícitas de petróleo refinado de barco a barco, lo que expone a las partes involucradas en la industria naviera, incluidas las aseguradoras e instituciones financieras a importantes sanciones.

También te puede interesar: Corea del Norte analiza suspender negociación nuclear con EU

En un comunicado, el Tesoro señaló que "la acción de hoy pone de relieve los métodos engañosos que utiliza el régimen de Corea del Norte para eludir las sanciones internacionales y estadounidenses, así como el compromiso del gobierno de los Estados Unidos de implementar las resoluciones existentes del Consejo de Seguridad de la ONU (UNSC)", informó Infobae.

John Bolton, asesor de seguridad nacional de EU, informó esta medida a través de su cuenta de Twitter:

Important actions today from @USTreasury; the maritime industry must do more to stop North Korea’s illicit shipping practices. Everyone should take notice and review their own activities to ensure they are not involved in North Korea’s sanctions evasion. https://t.co/AVnOPrWbH6