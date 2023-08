Estados Unidos aprobó venta millonaria de armas a Taiwán

El miércoles 23 de agosto, el gobierno de Estados Unidos aprobó una posible venta de armas a Taiwán por valor de 500 millones de dólares, equivalente a 460 millones de euros, con el fin de impulsar la capacidad de defensa aérea de la isla.

La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa estadouidense (DSCA) ha señalado que la venta incluirá sistemas de búsqueda y seguimiento por infrarrojos de F-16 y equipos relacionados.

We welcome #US🇺🇸 government approval of a US$500M arms sale to #Taiwan🇹🇼. The 11th deal announced by the Biden administration emphasizes its unwavering commitment to the #TaiwanRelationsAct & #SixAssurances & reflects the strategic importance of #TaiwanStrait peace & stability. https://t.co/ggYC4RHR0M