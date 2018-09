Perro es nombrado alcalde al ganar las elecciones

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- En el año 2012, la pequeña ciudad de Idyllwild, California, eligió a su Alcalde canino, un obediente Golden Retriever llamado Max.

El nombre completo actual del alcalde Max es Maximus Mighty Dog Mueller II. Phyllis Mueller, la jefe de personal del alcalde Max dijo:

"Hace seis años, Idyllwild decidió elegir a su primer alcalde canino, debes ser un residente local para lanzarte como alcalde, pero no puedes lanzarte tú mismo, puedes lanzar a tu mascota".

En una elección reñida, participaron 14 perros y dos gatos y decidimos tener una elección para recaudar dinero y usarlo en rescate de animales. En aquel entonces por cada voto recibías $1 dólar. "En realidad, fue su tío quien se convirtió en el primer alcalde de Idlewild hace seis años"

Como alcalde, Max tiene diversión pero también responsabilidades. La descripción de su trabajo incluye la promesa de promover la comunidad de montaña, apoyar a los comisionados en sus proyectos, estar presente en eventos comunitarios como festivales y desfiles, hacer todo lo posible para aceptar invitaciones para visitas oficiales y hablar en nombre de los animales de la montaña, domesticado y no domesticado.

Otros deberes incluyen recibir arañazos, palmaditas y roces, y por supuesto repartir lamezos amistosos a los ciudadanos merecedores.

Y cuando sus deberes se vuelven un poco abrumadores, siempre puede contar con sus dos vicealcaldes, Mikey y Mitzi, que también son golden retrievers. El trío va a recaudaciones de fondos y eventos durante todo el año.

