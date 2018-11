En esta cuidad cobran un impuesto por jugar PlayStation

Agencia

Estados Unidos.- Los usuarios de la plataforma PlayStation Network de Chicago (Illinois, EE.UU.), deben pagar un nuevo impuesto a partir de este 14 de noviembre.

De acuerdo con el portal de noticias Mundo, los jugadores que encendieron sus consolas el pasado miércoles se encontraron con un mensaje de advertencia de Sony que les informaba que a partir de ese momento varios de sus servicios que operan en la nube -PlayStation Now, PlayStation Plus o PlayStation Music, entre otros- cobrarán un impuesto del 9 % "a fin de dar cumplimiento a las normas" de la "tasa al entretenimiento de la ciudad de Chicago". Esta no afecta a la venta de videojuegos, pero si a su arriendo.

Tanto aficionados como diversas celebridades del país norteamericano protestaron por la medida a través de Twitter.

"¿Tasa al entretenimiento? Los izquierdistas de Chicago deben estar volviéndose desesperados por dinero en este punto", tuiteó uno de los usuarios.

"Locura absoluta. Supongo que preferirían que estuvieras en la calle disparando a la gente de verdad", comentó Dave Rubin, presentador de radio y personalidad televisiva de EE.UU. Según Chicago Tribune, esta nueva tarifa de Sony se une a la de otros servicios de 'streaming' de pago como Spotify, Netflix y Hulu. Los usuarios de estos, así como los de Xbox, Nintendo y Amazon Prime, han estado abonándola desde hace tres años.

Inicialmente, la "tasa al entretenimiento" solía aplicarse principalmente a las entradas a diferentes eventos públicos, pero en 2015 las autoridades locales ampliaron la ley para incluir servicios de transmisión en línea.

Los portavoces de PlayStation no respondieron a la solicitud de explicaciones de por qué la compañía no había implementado la tasa anteriormente.

La compañía estadounidense Apple está intentando actuar contra este tributo. El pasado mes de agosto presentó una demanda sosteniendo que el cargo adicional a sus servicios de transmisión de música era discriminatorio.

Los habitantes de Chicago tienen que hacer frente a diversos impuestos de la ciudad, el condado y el estado, incluidos tasas sobre el agua embotellada y los teléfonos celulares.