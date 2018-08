Confunden hoja de laurel con basura y acusan a restaurante

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Las imágenes circuladas en redes sociales recientemente de un usuario mexicano se han vuelto muy populares. En ellas varios clientes del restaurante Chipotle, de cocina tex mex en Estados Unidos, se indignaban porque en su guisado había una hoja de laurel.

La historia, aunque tuvo lugar a principios de 2017, sigue generando asombro entre los usuarios de internet. El nuevo tuit acumula más de 9 mil compartidos y 22 mil likes.

"No volveré a comer en Chipotle. Acabo de encontrar una hoja en mi plato, como la hoja de un árbol", escribía una de las usuarias indignadas.

Lo que ignoraban estos clientes del restaurante es en efecto el laurel es un árbol, y que si esa hoja estaba ahí no era por negligencia o accidente, sino porque es un condimento que forma parte de la preparación de muchos platos de la cocina mexicana.

"El laurel tiene un olor muy aromático y se puede encontrar con otras hierbas en los mercados para cocinar o como medicina", explica el chef e historiador culinario Rodrigo Llanes del restaurante El Jolgorio en la Ciudad de México, quien destaca que se suele añadir a los caldos y a las sopas. Esta planta comenzó a utilizarse en México en la época colonial con la llegada de la cocina española que se mezcló con la prehispánica y dio origen a los inicios de la actual cocina mexicana.

"Se usan mucho las hierbas porque existe una interacción de esta con la herbolaria y la medicina. Muchos platillos tienen sus orígenes en la salud que evolucionó hasta algo más hedonista relacionado con la comida. El laurel, por ejemplo tiene propiedades antisépticas muy buenas", explica el chef Juan Escalona quien elige esta especia para cocinar.

"El laurel también se encuentra en platos de pescado, como en el pescado a la veracruzana. Se pone este tipo de atado de hierbas y se prepara una salsa con ajo, cebolla y aceitunas", añade Rodrigo Llanes.

