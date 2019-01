'Caos' en un crucero: más de 250 personas contraen un virus

Agencia

Estados Unidos.- El enorme crucero Oasis Of The Seas, con miles de personas a bordo, ha tenido que acortar su periplo por el Caribe luego de que un brote de norovirus ―que produjo vómitos y diarrea― enfermara a 277 pasajeros y miembros de la tripulación.

De acuerdo con RT, un portavoz de la empresa operadora, Royal Caribbean, ha señalado que "lo correcto es hacer que todos lleguen a casa temprano, en lugar de preocuparse por su salud", reporta Sky News.

Mientras tanto, varios pasajeros se quejaron en las redes sociales de que el crucero "era en un caos total" cuando este amarró en Jamaica, y se vieron obligados a permanecer a bordo. "Hoy es mi cumpleaños, y estábamos muy emocionados de ir a disfrutar de Jamaica. Por supuesto, todos estamos atrapados en el barco, ya que algunas personas tienen norovirus", escribió una viajera. "Un infierno en el Oasis Of The Seas. Me tomé una semana libre del trabajo para navegar en un barco durante 6 días", se quejó otro.

El buque regresará este sábado ―un día antes de lo previsto― a Puerto Cañaveral en Florida, de donde partió el pasado domingo en un viaje de siete días. También se reporta que a los pasajeros se les devolverá el valor total del pasaje. Antes de partir nuevamente, el buque será completamente limpiado y saneado, prometió la empresa Royal Caribbean.

Se destaca que el crucero puede transportar hasta seis mil pasajeros y alrededor de dos mil tripulantes.