Donald Trump declara: "Sí construiremos el muro"

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronosticó este sábado que las negociaciones con la oposición demócrata para mantener abierta la Administración estadounidense más allá de las próximas tres semanas "no serán fáciles", e insistió en que hará lo que sea necesario para construir el muro en la frontera con México.

21 days goes very quickly. Negotiations with Democrats will start immediately. Will not be easy to make a deal, both parties very dug in. The case for National Security has been greatly enhanced by what has been happening at the Border & through dialogue. We will build the Wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de enero de 2019