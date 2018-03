¿Lo comprarías? Subastan estatua de Donald Trump... ¡Sin ropa!

Agencia

Nueva York.- La última de una serie de estatuas que muestran al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desnudo se venderá al mejor postor, anunció la casa de subastas Julien.

Se espera que la escultura de pie del mandatario estadunidense, titulada "The Emperor Has No Balls" ("El Emperador no tiene pelotas"), alcance los 30 mil dólares, dijo la casa de subastas en un comunicado.

La estatua forma parte de una serie de representaciones poco halagadoras de Trump desnudo con barriga

También te puede interesar: Diariamente 50 personas 'huyen' de Trump y pasan a Canadá

De acuerdo con el portal de noticias de Milenio,la estatua forma parte de una serie de representaciones poco halagadoras de Trump desnudo con barriga, creadas por el grupo de artistas anarquistas Indecline y colocadas en espacios públicos en Nueva York, San Francisco, Seattle, Cleveland y Los Ángeles semanas antes de las elecciones presidenciales en 2016.

La estatua se subastará junto con las obras de Banksy, Andy Warhol y Jean Michel Basquiat en una subasta callejera en Nueva Jersey el 2 de mayo.

Venta de octubre 2016

Una estatua anterior casi idéntica se vendió por alrededor de 22 mil dólares en octubre de 2016.

La representación que se subastará en mayo es la última de una serie de esculturas de tamaño natural de Trump desnudo, después de que varias fueran destrozadas o destruidas.

La estatua apareció originalmente en el Hollywood Boulevard de Los Ángeles.