Trump habla sobre Jerusalén: ¡Yo sí cumplo mis promesas!

ESTADOS UNIDOS.- El presidente publicó hoy en Twitter un video en el que muestra cómo sus predecesores, entre ellos Barack Obama, señalaron a Jerusalén como capital de Israel, pero no actuaron.

De acuerdo con Debate, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el viernes un video para mostrar cómo tres de sus predecesores, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, señalaron a Jerusalén como la capital de Israel, pero no actuaron en consecuencia.

"Cumplí con la promesa de mi campaña, ¡otros no!"

"Cumplí con la promesa de mi campaña, ¡otros no!", se jactó Trump en un mensaje en Twitter, al publicar un montaje con declaraciones de los tres exmandatarios para probar sus afirmaciones.

I fulfilled my campaign promise - others didn’t! pic.twitter.com/bYdaOHmPVJ