Tiembla en la falla de San Andrés: científicos desconocen su impacto

Estados Unidos.- Un inusual movimiento bajo la superficie de las fallas de San Andrés y San Jacinto, en California, ha sido detectado por geocientíficos de la Universidad de Massachusetts Amherst.

De acuerdo con el portal de noticias El Debate, Jennifer Beyer y Michele Cooke se encargaron de analizar miles de pequeños terremotos registrados cerca de dichas fallas bajo el suelo de California y descubrieron una deformación inusual en los movimientos de la tierra.

Según Geology Page, el movimiento debería de ser de manera horizontal; sin embargo, los movimientos se están presentando de manera vertical y a una profundidad de entre 10 y 20 kilómetros; a este movimiento inusual lo llamaron “arrastre profundo”.

"We don't want to wait around for the faults to move in a damaging earthquake, we want to take advantage of all the tinier earthquakes happening all the time in order to understand how the San Andreas and San Jacinto are loaded." Read more at: https://t.co/osLOVDA4mI pic.twitter.com/kodVgx3QvH