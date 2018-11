Tornado de fuego arrasa en California

Agencia

Estados Unidos.- Un tornado de fuego formado medio del voraz incendio forestal que arrasa desde este jueves el condado de Butte (California, Estados Unidos) ha sido captado en video.

De acuerdo con RT, la grabación fue publicada este viernes en la cuenta de Twitter de una reportera local, quien escribió que un "diablo de fuego" fue avistado cerca de la localidad de Paradise.

Este municipio fue gravemente afectado, obligando a evacuar a miles de personas. Ahora las llamas continúan en dirección de la ciudad de Chico, que tiene una población de 93.000 habitantes, informa Reuters.

#DEVELOPING From a safe distance...just shot this video of a #FireDevil at the #Campfire near #Paradise. #abc7now @LiveDoppler7 pic.twitter.com/jS5WBsvcnV