Estados Unidos: Demócratas inician proceso de juicio político contra Trump

Washington.- Esta mañana el ala demócrata del Congreso de Estados Unidos inició el proceso de juicio político contra Donald Trump. El presidente enfrenta el cargo "incitación a la insurrección" por el motín mortal en el Capitolio, según consta en un borrador de los artículos obtenido por The Associated Press.

Los legisladores presentaron la legislación el lunes, con votación a mitad de semana. El equipo de liderazgo de Pelosi también buscará una votación rápida sobre una resolución que pide al vicepresidente Mike Pence y a los funcionarios del gabinete que invoquen la 25ª Enmienda.

El proyecto de ley de juicio político de cuatro páginas se basa en las declaraciones falsas del propio Trump sobre su derrota electoral ante el demócrata Joe Biden; su presión sobre los funcionarios estatales de Georgia para "encontrarle" más votos; y su manifestación en la Casa Blanca antes del asedio al Capitolio, en la que alentó a miles de simpatizantes a "luchar como el infierno" antes de irrumpir en el edificio el miércoles.

La presidenta del Congreso anunció el fin de semana que los demócratas presentarían hoy en la Cámara de Representantes una resolución para pedir al Vicepresidnete Mike Pence que invoque la enmienda 25. Como parte del protocolo le darán 24h para contestar. Si no lo hace, empezarán el impeachment.

This morning, @SenSchumer and I placed a call to Vice President Pence to urge him to invoke the 25th Amendment which would allow the Vice President and a majority of the Cabinet to remove the President. We have not yet heard back from the Vice President.