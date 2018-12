Acuden a un reporte por exceso de ruido y se quedan a jugar

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Quiénes conozcan la experiencia de jugar algún Smash Bros. entre amigos, saben que se trata de reuniones en donde las risas y los gritos están a la orden del día.

Un grupo de amigos en Minnesota comprobó que el ruido puede ser tal, que hará que los vecinos se quejen para que las fuerzas del orden lleguen, indicó el portal de noticias Excélsior en su sitio web.

Pero también comprobó que esas fuerzas del orden pueden ser otros fans de Smash que se sumarán al combate.

A través de un video compartido en redes sociales, uno de estos amigos mostró que a la pelea virtual se integraron dos policías que originalmente llegaron para sancionarlos por el ruido.

Ve este momento de unión en video:

SO NEIGHBORS CALLED THE COPS 👮🚓 ON US AND NOW WE FIGHTING THEM...



... IN SMASH BROS

@SmashBrosUS #allhandsmatter pic.twitter.com/DIaEnOy3PV