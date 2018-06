Las semejanzas de Donald Trump y Adolfo Hitler en su mandato

Agencia

Ciudad de México.- Además del liderazgo mesiánico, hay otros aspectos que hacen al magnate estadounidense, Donald Trump, tener una peligrosa similitud con el genocida alemán, Adolf Hitler, publicó la Silla Rota.

Aquí ocho similitudes que preocupan al mundo entero:

Utilizan un discurso racista

Hitler recurrió a un discurso de odio ante los judíos, culpándolos de todos los problemas que vivía Alemania, tenía miedo que toda la pureza blanca se perdiera al mezclarse con la Judía, Donald Trump ha sembrado un discurso en contra de los mexicanos e incluso piensa que le roban espacios a los estadounidenses y los quiere fuera de su país.

Proponen deportaciones masivas

Hace casi 100 años, Hitler anunció que deportaría a todos los grupos minoritarios para que Alemania fuese ocupada solamente por verdaderos ciudadanos, Donald Trump anunció en televisión que reunirá y deportará a todos los inmigrantes ilegales indeseables en Estados Unidos para mantener al país seguro para los que llama verdaderos ciudadanos.

Prometen hacer a sus países de nuevo grandes

Trump, como en su momento Hitler, promete hacer grande a su país. Su lema “hacer América grande de nuevo” exacerba los sentimientos nacionalistas igual que a los alemanes que Hitler les hizo concebir esperanzas de grandeza. Trump ha dicho "Vamos a hacer algo tan bueno, tan rápido y tan fuerte que el mundo nos volverá a respetar. Creedme".

Piensan que todos sus problemas son por los migrantes

Ambos piensan que los migrantes, unos judíos y otros mexicanos llegan a sus países a generar problemas, Hitler culpó de los problemas económicos de todo de su país a un grupo minoritario, los judíos. Trump echa la culpa de todos los problemas económicos de los Estados Unidos a un grupo minoritario, los inmigrantes ilegales mexicanos, así como inmigrantes ilegales procedentes de América del Sur y Asia.

Quieren identificaciones especiales para los migrantes

Donald Trump, propuso crear una base de datos para registrar a la población musulmana y expresó su disposición a cerrar mezquitas y centros de oración del Islam en este país. Trump sugirió la creación de un registro para musulmanes pese a que la medida evocara el nazismo, como lo hizo Hitler.

Ambos piensan en muros

Hitler construyó muros alrededor de los guetos, donde los judíos fueron recluidos originalmente. Trump quiere construir un muro impenetrable entre México y Estados Unidos.

Utilizan saludos similares

Ambos han utilizado salidos de sus seguidores que distinguen su alianza. Trump dijo que sus partidarios hacen el juramento -levantando la mano derecha en señal de lealtad, como lo hicieron en su momento los partidarios de Adolf Hitler, por divertirse. “Algunas veces lo hacemos por entretenimiento, y ellos comienzan a gritarme, ‘haz el juramento!, haz el juramento!’, digo, ellos se están divirtiendo tanto”, explicó Trump en el programa “Today” de la cadena televisiva NBC.

Los dos comenzaron siendo un chiste

En el caso de Trump su candidatura parecía sólo una broma, un espectáculo destinado a unas semanas, ahora, es en serio, Donald Trump, la figura más polarizadora de todas las que compiten por la presidencia de EU ha sido el fenómeno político del año en Estados Unidos. Lo mismo pasó con Hitler, en la elección de 1928 la votación nazi fue del 2.8% del la votación total – más del 97% del electorado alemán rechazaba cualquier carismático poder que Hitler parecía tener, era más que claro que a menos que Hitler pudiera hacer una conexión con la mayoría de la gente no podría tener éxito, pero la crisis económica a comienzos de los años 30 que hizo a millones de alemanes dejarse seducir por Hitler.

"Los nazis no permitían que los judíos abandonaran Alemania"

Toda una ola de críticas levantó un comentario del fiscal general de EU, Jeff Sessions, con referencia a la política de inmigración “tolerancia cero” del presidente Trump, al señalar que:

"Los nazis no permitían que los judíos abandonaran Alemania".

Lo anterior, en respuesta a aquellos que comparan los mandatos del inquilino de la Casa Blanca contra los inmigrantes en la frontera sur con la Alemania de Hitler y los judíos, informó UNO TV.

El fiscal general norteamericano aseguró que las comparaciones que en ese sentido hicieron el exdirector de la CIA, Michael Hayden, y la senadora Dianne Feinstein, son "una verdadera exageración".

"Estados Unidos no será un campo de inmigrantes, y no será un complejo para mantener refugiados. No lo será

Un usuario en redes sociales comentó a Sessions que los judíos "no se fueron (de Alemania) porque eran masacrados y enterrados en fosas comunes".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó el lunes sus discutidas medidas contra las familias de inmigrantes en la frontera sur de su país, a pesar del escándalo por los miles de casos de separación familiar y dijo:

"Estados Unidos no será un campo de inmigrantes, y no será un complejo para mantener refugiados. No lo será".

Según Trump, entre los inmigrantes que buscan entrar al país hay personas "que pueden ser asesinos y ladrones, y muchas cosas más. Queremos un país seguro, y eso empieza en la frontera. Y así será".

Según datos oficiales, entre el 5 de mayo y el 9 de junio dos mil 342 niños fueron separados de sus familias al ingresar ilegalmente a Estados Unidos, medida que ha desatado una ola de indignación generalizada en el país.

Recientemente se ha difundido una nueva atrocidad implementada por el gobierno estadounidense de Donald Trump: los hijos de inmigrantes son metidos en jaulas, separándolos de sus padres.

La nueva política migratoria, la llamada “tolerancia cero”, hace que los agentes de migración de Estados Unidos separen a los niños de sus padres y los mantengan hacinados en el frío piso de concreto, cubiertos de las bajas temperaturas con sábanas térmicas y delgadas colchonetas, informa el portal Televisa News.

El lugar en donde los tienen en Texas, es conocido por los agentes de migración como Úrsula, pero llamado “La Perrera” por los inmigrantes que han pasado por ahí. Le dicen así porque dentro hay jaulas de acero en las que separan a los menores de edad de sus padres, mientras su proceso de deportación se lleva a cabo.