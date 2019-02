Estados Unidos pide a Europa abandonar acuerdo nuclear con Irán

Agencias

Munich.- Este sábado, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió a la Unión Europa (UE) a que abandone el acuerdo nuclear con Irán, firmado en 2015, luego que su país se retiró de manera unilateral en mayo pasado.

“Llegó el momento de que nuestros socios europeos se retiren del acuerdo nuclear con Irán", señaló Pence, durante su participación en la Conferencia de Seguridad de Munich, que este sábado realiza su segunda jornada de trabajo.

The time has come for our European partners to stand with us and with the Iranian people - to stand with our allies and friends in the region. The time has come for our European partners to withdraw from the Iran nuclear deal. pic.twitter.com/Yt4wBOdaJx