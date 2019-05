Estados Unidos planifica opciones militares en Venezuela

Agencias

Estados Unidos.- Este viernes el comando de SOUTHCOM se reunió con líderes senior en el Pentágono para discutir la situación de Venezuela y planificar opciones militares.

El Comando Sur de Estados Unidos o USSOUTHCOM (United States Southern Command en inglés) es uno de los diez comandos perteneciente a los Estados Unidos. Abarca el área relativa al sur del continente americano, América central y el Caribe. Tiene su sede en Miami, Florida.

El Comando Sur de Estados Unidos cubre 31 países, entre los cuales se encuentra Venezuela, y abarca 24 900 000 kilómetros.

NEWS RELEASE: SOUTHCOM Commander Meets with Senior Leaders at the Pentagon to Discuss #Venezuela Crisis. @DeptofDefense @StateDept @WHAAsstSecty https://t.co/5WLzNsdNxT pic.twitter.com/M2kN5K5Onq