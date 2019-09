Estados Unidos ofrece 5 millones de usd por líderes terroristas

Notimex

WASHINGTON, EU.- El gobierno estadunidense ofreció hoy una recompensa de hasta cinco millones de dólares a quien brinde información que permita la captura de los tres principales líderes del grupo extremista Hurras al- Din, ala de la red terrorista Al Qaeda en Siria.

En un comunicado, el Departamento de Estado dio a conocer la millonaria recompensa por Abu Abd al Karim al Masri, Faruq al Suri y Sami al Uraydi, principales líderes de Hurras al-Din y leales a Al Qaeda y a su máximo líder, Ayman al Zawahir, desde hace años.

“El gobierno de Estados Unidos pagará cinco millones de dólares por información que conduzca a la identificación o ubicación de estos tres líderes de la facción Hurras al-Din en Idlib (noroeste de Siria)”, indicó la dependencia estadunidense en su declaración, publicada en su página en Internet.

Faruq al-Suri, nombrado por el gobierno estadunidense como el líder Hurras al-Din y miembro de la Shura (consejo) del grupo, es buscado por Estados Unidos por su presunta participación en "complots terroristas contra Estados Unidos e Israel".

REWARD!! Up to $5 million. Al-Qa'ida affiliated- Hurras al-Din (HAD) key leaders Faruq al-Suri, Abu ‘Abd al-Karim al-Masri and Sami al-Uraydi. If you have information on these HAD terrorists, submit a tip. Get paid. Relocation possible. 100% confidential. https://t.co/LtBVhsrwTc pic.twitter.com/GyNPfmRIYi