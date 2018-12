La gente no quiere fronteras abiertas ni crimen: Trump

Agencia

Estados Unidos.- Donald Trump, reaccionó en redes sociales este viernes, tras aprobarse en la Cámara Baja, un proyecto de ley para comenzar la construcción del muro en la frontera con México, informó Infobae.

Pero esta noche el mismo debe ser refrendado por el Senado, lo que es muy improbable porque la minoría demócrata bloqueará los fondos que el magnate pretende utilizar para reforzar o construir una pared divisoria en la frontera sur.

"Los demócratas están tratando de menospreciar el concepto de un muro, llamándolo anticuado. Pero el factor es que no hay otra cosa que vaya a funcionar, y ha sido así por miles de años. Es como la rueda, no hay nada mejor", afirmó el jefe de Estado.

The Democrats are trying to belittle the concept of a Wall, calling it old fashioned. The fact is there is nothing else’s that will work, and that has been true for thousands of years. It’s like the wheel, there is nothing better. I know tech better than anyone, & technology..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de diciembre de 2018

Defendió la construcción del muro: "Adecuadamente diseñado y construido los muros funcionan y los demócratas mienten cuando dicen que no", manifestó; y puso como ejemplo el caso de Israel: "Tiene un éxito del 99,9%".

Además, subrayó: "Los demócratas, cuyos votos necesitamos en el Senado, probablemente votarán contra la seguridad fronteriza y el muro aunque sepan que es desesperadamente necesario. Si votan 'no', habrá un cierre que durará mucho tiempo. ¡La gente no quiere fronteras abiertas y crimen!".

The Democrats, whose votes we need in the Senate, will probably vote against Border Security and the Wall even though they know it is DESPERATELY NEEDED. If the Dems vote no, there will be a shutdown that will last for a very long time. People don’t want Open Borders and Crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de diciembre de 2018

"Hoy se producirá el cierre del gobierno si los demócratas no votan por la seguridad fronteriza", concluyó.

Shutdown today if Democrats do not vote for Border Security! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de diciembre de 2018

La Cámara de Representantes de EEUU aprobó este jueves, a poco más de 24 horas de que se agoten los fondos, un proyecto de ley de presupuestos que incluye los más de 5.000 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo con México que el presidente, Donald Trump, había demandado.

El proyecto, con fondos para el Gobierno hasta el 8 de febrero, salió adelante con 217 votos a favor -todos republicanos- y 185 en contra, los demócratas en bloque y ocho congresistas conservadores.

House Republican Vote, 217-185. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de diciembre de 2018

Los republicanos en la Cámara de Representantes sometieron este proyecto a aprobación después de que Trump anunciase que no rubricaría el presupuesto apoyado por los dos partidos previamente aprobado por el Congreso, ya que no incluía fondos para el muro.

El Senado debatirá este nuevo proyecto este viernes, aunque es improbable que sea aprobado porque los demócratas tienen suficientes votos para bloquearlo pese a ser minoría.

De ser así, el desacuerdo empujará a EEUU hacia un nuevo cierre parcial administrativo cuando se agoten los actuales fondos, la medianoche del viernes al sábado.

De llegarse a un cierre administrativo, sería el tercero que enfrenta Trump en tan solo un año. El primero, en enero, se alargó durante tres días, mientras que el segundo, en febrero, duró apenas unas horas.

Tras hablar del muro, Trump sugirió usar la "opción nuclear" para forzar la aprobación. "¡Mitch (por Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana) usa la opción nuclear y hazlo! ¡ Nuestro país cuenta contigo!", escribió en Twitter.