El peligroso reto del desodorante que juegan los niños

Agencia

Inglaterra.- Los jefes escolares han advertido que una nueva locura peligrosa que pondrá a los niños en riesgo de sufrir lesiones graves, y muchos de ellos asisten a clases con quemaduras graves, informó El Debate.

El llamado "reto del desodorante" causó alarma luego de que emergió, los jóvenes están rociando aerosoles cerca de su piel y causando quemaduras.

Ahora, una escuela en Derby ha escrito a los padres después de observar un número creciente de alumnos que sufren lesiones. Según Derbyshire Live , los niños pueden desarrollar infecciones que requieren injertos de piel .

John Wilding, subjefe de Littleover Community School, ha escrito a los padres para pedirles que discutan los "peligros de este tipo de comportamiento".

También te puede interesar: En este país la gente no utiliza desodorante por esta razón...

Dijo: "En las últimas dos semanas hemos visto un aumento en las pupilas con quemaduras pequeñas y redondas del tamaño de una moneda".

Yes, that's right. I'm doing another "dangerous teen trend" story. Kids are now burning their skin doing the "deodorant challenge" - they spray the aerosol onto their skin in the same spot until they can't handle the pain. 2018. Story at 11pm (**cringe alert**) @wcnc pic.twitter.com/spCFG0WKPO