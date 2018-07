Refuerza Trump seguridad en la frontera por homicidios en México

Agencia

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el aumento en la tasa de homicidios en México y afirmó que es una de las razones por las que se debe reforzar la seguridad en la frontera.

"Una de las razones por las que necesitamos una gran seguridad fronteriza es que la tasa de asesinatos mexicanos en 2017 aumentó en un 27% a 31,174 personas asesinadas, ¡un récord! Los demócratas quieren fronteras abiertas. ¡Quiero la máxima seguridad fronteriza!", escribió en Twitter.

Ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la tasa de homicidios en el país alcanzó su nivel más alto en una década, al llegar a 25 asesinatos por cada 100 mil habitantes.​

De acuerdo con datos preliminares, en 2017 se registraron 31 mil 174 homicidios en México, tasa superior a la registrada en 2016, que fue de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes, informó el INEGI en un comunicado.

Por estados, los que tienen una mayor tasa de homicidios son Colima (113), Baja California Sur (91) y Guerrero (71); mientras que las entidades con una menor tasa son Yucatán (2), Aguascalientes (6) y Campeche (8).

Este lunes, el mandatario estadounidense llamó a acelerar la construcción de un muro en la frontera de Estados Unidos con México.

"Debemos tener Seguridad Fronteriza, deshacernos de la Cadena, la Lotería, el Arresto y la Liberación de las Ciudades Santuario; apuntar a una Inmigración basada en el Mérito. Proteger al ICE y a las autoridades policiales y, por supuesto, continuar construyendo, pero mucho más rápido, ¡EL MURO!”, escribió en un tuit.

