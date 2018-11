Misionero estadounidense es asesinado por tribu milenaria

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un misionero estadounidense fue asesinado por miembros de una población indígena que habita en la isla Sentinel del Norte —administrada por la India—, que forma parte del archipiélago de las Andamán.

El pasado 16 de noviembre, John Allen Chau, de 27 años, decidió visitar la ínsula y fue llevado por un grupo de pescadores hasta sus inmediaciones. Luego, el joven viajó solo en una canoa hasta tocar tierra, recoge India Today.

Fuentes cercanas al caso aseguran que Chau pertenecía a una comunidad cristiana y quería acercase a la tribu local con el ánimo de convertirlos a su religión. Sin embargo, es ampliamente conocido que sus habitantes se resisten al contacto externo y actúan agresiva y hostilmente contra cualquier foráneo que intente cruzar sus fronteras.

Al día siguiente, su cuerpo lleno de flechas fue descubierto por pescadores, pero aún no ha podido ser recuperado debido a la agresividad de los indígenas. Los siete pescadores que aceptaron trasladarlo hasta allá fueron arrestados.

"Chau fue asesinado con una flecha y uno de los pescadores vio que su cuerpo estaba siendo enterrado en la isla", confirmó Dependra Pathak, jefe de la Policía de las islas Andamán y Nicobar.

