Estadounidenses donan 20 millones de dólares para construcción del muro

Estados Unidos.- Lo que empezó como una campaña online de recaudación de fondos para usar en el muro que Donald Trump quiere erigir en la frontera con México, dio paso a la creación de una fundación para comenzar la construcción del cerco.

De acuerdo con Telemundo, la campaña “We, the People, Will Build the Wall” (Nosotros, el pueblo, vamos a construir el muro), iniciada por Brian Kolfage, un veterano de la Fuerza Aérea que sufrió tres amputaciones, recaudó más de 20 millones de dólares desde que fue lanzada en diciembre.

Y aunque los liberales y otros sectores criticaron la iniciativa, que se mantuvo después de que el Congreso le negó a Trump los miles de millones de dólares que pedía, luego de la paralización parcial del gobierno más larga de la historia, la campaña logró recaudar casi 350.000 donaciones.

Kolfage y otros partidarios de Trump fundaron ahora una corporación sin fines de lucro, We Build the Wall Inc., cuya junta directiva incluye al ex secretario de estado de Kansas Kris Kobach, un firme propulsor de una línea dura hacia la inmigración ilegal que asesoró a Trump. Kobach pasó varios días recientemente en el sur de Texas recorriendo la frontera y hablando con propietarios de tierras por donde pasaría el muro.

Resta por ver si una entidad privada puede construir semejante muro. Hay numerosos obstáculos legales y ambientales que han demorado las obras del gobierno, más allá de tener el poder de confiscar tierras y ser eximido de cumplir ciertas leyes por cuestiones de seguridad nacional.

La organización admite que hay obstáculos, pero Dustin Stockton, uno de los líderes del grupo, dijo que cree que podrían construir algo “en cuestión de meses, no años”.

“We Build the Wall” asegura que Trump apoya sus esfuerzos, aunque el mandatario no ha dicho nada al respecto

La campaña sigue recaudando decenas de miles de dólares diarios, según Stockton.