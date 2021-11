Estampida durante el festival Astroworld causa muerte de asistentes

Ocho personas fallecieron durante el primer día del festival de música Astroworld, en Houston, Texas, que protagoniza y organiza el rapero Travis Scott.

En una conferencia de prensa organizada en las inmediaciones del NRG Park, sede del evento, las autoridades confirmaron los decesos e informaron que al menos 24 personas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención; algunas de las víctimas eran infantes de aproximadamente 10 años, según el portal de noticias de Houston KHOU11.

El jefe de bomberos, Samuel Peña calculó que al evento asistieron aproximadamente 50 mil personas.

El caos comenzó cuando la multitud comenzó a correr hacia el escenario alrededor de las 9:15 de la noche; en este movimiento brusco hubo gente que comenzó a desmayarse porque no podía respirar.

Otras personas entraron en pánico mientras trataban de ayudar a quienes estaban inconscientes, según se exlicó el personal que atendió la emergencia.

Alrededor de las 9:35 de la noche se declaró un “incidente con víctimas en masa” debido a la cantidad de personas desmayadas y a que los equipos de emergencia estaban saturados. A este llamado respondieron más de 55 unidades de apoyo.

