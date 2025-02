Estampida en estación de tren en Nueva Delhi deja 18 muertos

Al menos 18 personas, incluidas 14 mujeres, perdieron la vida en una estampida en la estación de tren de Nueva Delhi, informaron autoridades locales el domingo.

La tragedia ocurrió la noche del sábado cuando miles de peregrinos hindúes se congregaron en el lugar, con la intención de viajar al festival Maha Kumbh en Prayagraj, al norte de India.

Según la ministra en funciones de Delhi, Atishi, muchos de los fallecidos eran devotos que se dirigían a uno de los eventos religiosos más grandes del país. La aglomeración se produjo cuando algunos pasajeros resbalaron al descender de un puente peatonal que conecta los andenes, provocando que otros cayeran encima de ellos.

Sheela Devi, quien acudió al hospital Lok Nayak Jai Prakash Narain para reconocer el cuerpo de su nuera, explicó que un anuncio sobre un cambio de andén generó confusión y pánico entre los pasajeros, lo que desencadenó la estampida. Un testigo presencial, Nikhil Kumar, relató que “la multitud se salió de control y nadie pudo controlarla”.

Prayagraj, Uttar Pradesh: On stampede at New Delhi railway station, A Devotee says, "...I came from Bikaner via Delhi. In Delhi, the train was supposed to arrive on track number 14, but it was moved to track number 16. Because of this sudden change, there was a rush..." pic.twitter.com/e94u2K2SzP