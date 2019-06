Esto declaró el príncipe William si uno de sus hijo fuera gay

Agencia

INGLATERRA.- El príncipe William sorprendió al declarar que no tendría problema si alguno de sus tres hijos es homosexual, pero se mostró preocupado ante la presión y persecución que podrían sufrir por parte de la sociedad.

Fue ante el cuestionamiento de un joven que William expresó su punto de vista sobre la sexualidad de sus hijos: George, de cinco años; la princesa Charlotte, de cuatro año, y Louis, de un año, publicó Infobae.

"Lo he estado pensando recientemente porque un par de otros padres también me lo dijeron a mí. Creo que realmente no empiezas a pensar en eso hasta que eres un padre, y creo que, obviamente, todo está bien para mí", dijo el hombre de 37 años ante los jóvenes que ocultaron su identidad.

Agregó: "Me preocupa, no porque sean homosexuales, me preocupa cómo los demás reaccionarán y lo percibirán, y luego la presión está sobre ellos".

Reiteró su apoyo hacia la comunidad LGBTTTI y hacia sus hijos si alguno forma parte de ésta.

"Apoyo plenamente cualquier decisión que tomen, pero desde el punto de vista de los padres me preocupa cuántas barreras, palabras de odio, persecución y discriminación pueden llegar. Eso es lo que realmente me molesta un poco".

De visita en Albert Kennedy Trust (Akt), una organización benéfica a favor de los gay y lesbianas, el nieto de la reina Isabel dijo que ha conversado sobre el tema con su esposa Kate Middleton.

El heredero al trono dijo que: "Kate y yo hemos estado hablando mucho sobre eso para asegurarnos de que estuvieran preparados. Creo que la comunicación es muy importante en todo, para poder entenderlo, tienes que hablar mucho sobre temas y asegurarte de cómo apoyarnos y cómo pasar por el proceso".

El duque de Cambridge participó en una discusión grupal encabezada por varios "embajadores", quienes han recibido el apoyo de la organización y ahora trabajan para ayudar a las nuevas generaciones de jóvenes sin hogar por orientación sexual. También inauguró el nuevo centro de servicios en Hoxton.

Las palabras del príncipe William fueron aplaudidas por los usuarios de Twitter, quienes escribieron: "Qué maravilloso es que el futuro Rey esté usando su influencia y plataforma para ser un aliado para la comunidad LGBTTTI" o "Lo maravilloso es que el Príncipe William es el tipo de persona que puede y ayudará a detener el acoso escolar de los niños LGBTQ o diferentes en las escuelas y en la sociedad".

Ésta no es la primera vez que el esposo de Kate Middleton muestra su apoyo hacia la comunidad gay. Hace tres años apareció en la portada de la revista Attitude, publicación reconocida por su contenido LGBTTTI, y donde habló sobre el bullying homofóbico, bifóbico y transfóbico.