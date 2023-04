Esto dice Joe Biden en su primer anuncio por la reelección

Este miércoles, el presidente Joe Biden se presentó en su primer aviso publicitario de su campaña por la reelección como un defensor de la libertad, buscando arrebatar a los republicanos una de sus consignas tradicionales.

El aviso para televisión aparecerá en seis estados que Biden ganó en 2020 y son cruciales para su regreso a la Casa Blanca. En él, retrata a los republicanos como parte de un “movimiento extremista” empeñado en:

Es un anticipo de lo que será el meollo del mensaje del presidente demócrata: que los republicanos son seguidores del expresidente Donald Trump, fuera de sintonía con la opinión popular y los valores nacionales.

En el aviso, el mensaje de Biden continúa haciendo énfasis en la libertad:

El clip de 90 segundos incluye escenas del asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio por una turba de seguidores de Trump empeñados en anular la elección de 2020 y de niños que huyen de un tiroteo en una escuela, así como imágenes de izamiento de la bandera y de Biden saludando a sus partidarios.

La campaña de Biden dijo que el aviso es parte de una compra millonaria de dos semanas de publicidad en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania y Wisconsin. Añadió que emitirá un nuevo aviso la semana próxima.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly