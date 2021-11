Estos fabricantes rechazan acuerdo para vender autos cero emisiones

Toyota, Volkswagen, BMW son algunos fabricantes de automóviles que se negaron a vender autos de cero emisiones en las próximas dos décadas, es decir, que no usen gasolina o diésel.

Para sumar esfuerzos contra la amenaza del cambio climático, 31 países se han comprometido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26) a erradicar la venta de coches de gasolina y diésel para el 2035, en los mercados clave, y para 2040, en el resto del mundo.

Esto representa un gran logro para eliminar una fuente importante de gases de efecto invernadero; sin embargo, dentro del llamado Acuerdo de Glasgow no destacan los tres mayores mercados (Estados Unidos, China y Japón), ni los cinco mayores fabricantes mundiales de vehículos.

Dentro de la lista de firmantes se encuentran países como México, India, Canadá, Chile y Nueva Zelanda, 38 autoridades regionales, 11 fabricantes de vehículos, 27 propietarios de flotas y empresas de movilidad compartida, como Uber y Leaseplan.

Al acuerdo también suscibieron fabricantes de autos como Ford, General Motors, Mercedes Benz y Volvo.

