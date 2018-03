Se estrella helicóptero en Irak; hay muertos

Agencia

WASHINGTON.- Siete soldados estadounidenses murieron en el oeste de Irak tras estrellarse el helicóptero que los transportaba a Siria, informó un funcionario de Defensa.

"Esta tragedia nos recuerda de los riesgos que nuestros hombres y mujeres enfrentan".

"Había siete personas a bordo, se cree que están todos muertos", señaló el funcionario, que agregó que todos eran uniformados estadounidenses, informa el portal de noticias Milenio.

Se trató de "una operación de transporte de tropas de rutina que iban de Irak a Siria, nada fuera de lo común", indicó.

En su cuenta de Twitter, el presidente de EU, Donald Trump, envió sus condolencias a las familias de los militares. "Su sacrificio en el servicio a nuestro país nunca será olvidado", dijo.

Un helicóptero acompañante informó del accidente y una fuerza de reacción rápida integrada por elementos de las Fuerzas de Seguridad iraquíes y de la coalición aseguró la escena.

"Esta tragedia nos recuerda de los riesgos que nuestros hombres y mujeres enfrentan cada día al servicio de nuestras naciones. Hoy pensamos en los seres queridos de estos soldados", dijo el brigadier general Jonathan Braga.

Our thoughts and prayers go out to the families and loved ones of the brave troops lost in the helicopter crash on the Iraq-Syria border yesterday. Their sacrifice in service to our country will never be forgotten.