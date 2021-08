EU abandona a sus perros militares en Afganistán y temen que los talibanes los ejecuten

AFGANISTÁN.- Después de 20 años de ocupación militar, el Ejército de Estados Unidos dejó Afganistán. Las tropas norteamericanas comenzaron a salir del país hacia finales de julio; y este 31 de agosto, tiempo de aquel país, despegó el último avión estadounidense que permanecía en territorio afgano.

Pese a los intentos por prorrogar la retirada de militares estadounidenses y de otros países aliados, tanto Joe Biden como los talibanes se aferraron a que la fecha límite el 31 de agosto. Tras el anuncio los Estados Unidos, quien oficializo en las primeras horas de este martes que ya no había efectivos de su país en Afganistán.

Parece ser que el gobierno del país vecino posiblemente olvidó evacuar también a todos sus perros militares, quienes servían a la milicia en labores de rescate, detección de drogas y protección.

I am angered and bothered by the fact our US military K9 dogs were left behind in Afghanistan.



Please tell me this photo is not real!? pic.twitter.com/i2Cyz5sjc3