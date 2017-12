Broma de adolescentes terminó con la muerte de una persona

Agencia

OHIO.- Autoridades en Toledo, Ohio, acusaron a cuatro niños de asesinato después de que un saco de arena que presuntamente arrojaron desde un paso elevado en una autopista interestatal mató al pasajero de un automóvil.

De acuerdo a CNN, las autoridades dicen que tres jóvenes de 14 años y un niño de 13 años arrojaron sacos de arena y otros objetos en las vías hacia el sur de la Interestatal 75 el 19 de diciembre.

Una de las bolsas se estrelló contra la ventana de un automóvil que viajaba debajo, golpeando al pasajero Marquise Byrd en la cabeza. Byrd, un joven de 22 años de Warren, Michigan, murió más tarde.

Los muchachos, que no han sido identificados porque son menores de edad, fueron procesados ​​el miércoles por cargos de asesinato y vandalismo vehicular. Los cuatro muchachos negaron los cargos en su contra, dijo Lori Olender, subdirectora de la división de menores de la Oficina del Fiscal del condado de Lucas.

Olender dijo que un segundo automóvil sufrió daños en el incidente, por lo que cada uno enfrenta dos cargos de vandalismo vehicular. Nadie resultó herido en el segundo automóvil, dijo ella.

