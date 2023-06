EU afirma que Guardia Revolucionaria iraní "acosó" a un barco en Ormuz

Marineros de las armadas británicas y estadounidenses fueron en auxilio de un barco en el Estrecho de Ormuz "acosado" por la Guardia Revolucionaria iraní, según informó este lunes la Marina de Estados Unidos.

En un comunicado detallaron que lanchas de ataque rápido de la Guardia que transportaban tropas a bordo se aproximaron a corta distancia del mercante por la tarde del domingo.

La Marina de EUA publicó fotografías en blanco y negro que según mencionan procedían de una aeronave Boeing P-8 Poseidon que sobrevoló el lugar, y que mostraban tres embarcaciones pequeñas cerca del barco comercial.

El destructor estadounidense de misiles guiados USS McFaul y la fragata británica HMS Lancaster respondieron al incidente y el Lancaster desplegó un helicóptero.

"La situación desescaló aproximadamente una hora más tarde cuando el barco mercante corroboró que las naves de ataque rápido habían abandonado el lugar", mencionó la Marina. "El mercante continuó atravesando el Estrecho de Ormuz sin más incidentes".

Pese a que la Marina no identificó al barco involucrado en el hecho, datos de rastreo de MarineTraffic.com analizados por The Associated Press reflejaron que el carguero Venture, matriculado en Islas Marshall, había modificado de rumbo de forma errática a su paso por el estrecho en el momento del incidente.

Su ubicación coincidió con la información del evento brindada por la oficina de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido, una entidad militar británica que supervisa la navegación en la zona. El aspecto del Venture también encajaba con las imágenes publicadas por la Marina.

La Guardia Revolucionaria y medios estatales iraníes no mencionaron el incidente. La delegación iraní ante Naciones Unidas no respondió en una primera instancia a una solicitud de comentarios.

Desde que Washington abandonó de forma unilateral el acuerdo nuclear de Teherán con potencias internacionales en 2018 se ha generado una serie de incidentes marítimos en los que estaba implicado Irán.

Con información de AP