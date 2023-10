EU anuncia nueva estrategia para tratar de frenar la fabricación de fentanilo

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció el jueves una nueva estrategia a nivel gubernamental que involucra a decenas de agencias que se enfocarán en los materiales precursores utilizados por los traficantes para fabricar fentanilo y otras drogas sintéticas.

De acuerdo con el plan trabajará con el servicio postal y los transportistas de envíos urgentes, transportistas aéreos y otras empresas de logística.

Compartiendo información sobre mercancías sospechosas, posibles rutas de tránsito y otros datos que puedan ayudar a frenar la cadena de suministro de estas sustancias.

Entre los productos legales que pueden ser objeto de ataques se encuentran moldes y prensas para fabricar pastillas, así como productos químicos.

Los productos legales como moldes y prensas para fabricar pastillas, así como productos químicos, utilizados en la fabricación de fentanilo afirman han llegado cada vez más por medio de carga aérea desde Asia a aeropuertos estadounidenses, y luego llevados a México, donde los cárteles producen la droga y la envían de regreso a EUA para ser vendida ilegalmente, según funcionarios.

El objetivo es atacar "cada nodo de la cadena de suministro, basándose en inteligencia basada en datos", afirmaros las autoridades norteamericanas.

El proyecto piloto se lanzará en Los Ángeles, San Francisco y Portland, Oregon, y aprovechará asociaciones en todos los niveles: Estatal, municipal, tribal, territorial, fuerzas del orden, gobiernos, industrias comerciales, socios no gubernamentales y la comunidad internacional.

Para combatir redes vinculadas a la crisis de sobredosis más letal en la historia de EU.

Troy Miller, comisionado interino de la CBP, realizó el anuncio en la frontera entre Estados Unidos y México, junto a funcionarios de la Guardia Costera estadounidense, agentes de la policía del condado San Diego y otros en el cruce peatonal fronterizo más transitado de la nación.

.@CBP and our partners are launching Operation Apollo: a counter-fentanyl operation across Southern California.



It’s the first step in our new strategy. And it won't be our last in ruthlessly attacking the synthetic drug trade to save American lives. #FrontlineAgainstFentanyl pic.twitter.com/YzWsBZttyk