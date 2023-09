EU asegura que México tiene poca voluntad para combatir fentanilo

Los recursos invertidos por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en la lucha contra el fentanilo son insuficientes, por lo que el Gobierno de Estados Unidos está presionando para incrementarlos, afirmó hoy un alto funcionario antinarcóticos estadounidense.

Durante una comparecencia en el Senado, el Subsecretario para Asuntos Antinarcóticos del Departamento de Estado, Todd Robinson, calificó como bastante buena la cooperación antidrogas con México pero reprochó que los recursos invertidos por el Gobierno de López Obrador no son suficientes.

Sin identificarlas por su nombre, el Subsecretario Robinson apuntó que existen agencias dentro del Gobierno mexicano que quisieran colaborar más de cerca con EU en la lucha contra el tráfico de precursores químicos y contra la producción ilegal de fentanilo, pero no cuentan con recursos necesarios.

Today, Assistant Secretary Robinson testified before the Senate Foreign Relations Committee on INL's Western Hemisphere budget request, with an emphasis on countering illicit synthetics like fentanyl from entering the US. pic.twitter.com/iUUhRppjOs