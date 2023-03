Seis personas murieron en una pequeña escuela privada cristiana al sur del centro de Nashville el lunes, abatidas por una persona que abrió fuego en el edificio donde estudian alrededor de 200 alumnos. La policía de la capital del estado de Tennessee publicó imágenes y un video del asalto armado.

La policía recibió la denuncia de que había una persona disparando en The Covenant School —una escuela presbiteriana— alrededor de las 10:15 de la mañana. Las autoridades dijeron que unos 15 minutos después de la llamada a la policía, la persona había muerto. Los alumnos fueron transportados a lugar seguro para reunirlos con sus padres.

En cuanto al autor del hecho, la policía no dio información clara sobre el género del/la autor/a de los disparos. Durante las horas siguientes tras el tiroteo, trascendió que la persona se identificó como una mujer de 28 años, y después con el nombre de Audrey Hale.

En una conferencia de prensa por la tarde, el jefe de policía dijo que Hale era una persona transgénero. Después de la conferencia, el vocero policial Don Aaron se negó a entrar en detalles acerca de cómo se identificaba Hale.

La policía dijo que Hale había estudiado en la escuela, pero no estaba claro si mantenía algún vínculo con la institución o algún pariente allí. La policía dijo que el/la autor/a de los disparos había elaborado un mapa detallado de la escuela y vigilado el edificio antes de perpetrar la masacre.

A continuación te dejamos con el video compartido por las autoridades de Nashville:

Active shooter Audrey Elizabeth Hale drove to Covenant Church/School in her Honda Fit this morning, parked, and shot her way into the building. She was armed with 2 assault-type guns and a 9 millimeter pistol. pic.twitter.com/mIk2pDmCwQ