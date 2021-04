EU: Biden anuncia el retiro de sus tropas de Afganistán

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este miércoles mediante un comunicado, la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. "Es hora de poner fin a la guerra más larga de EU. Es hora de que las tropas estadounidenses vuelvan a casa desde Afganistán", declaró el mandatario en su discurso.

Washington planea retirar sus fuerzas por completo para el próximo 11 de septiembre, fecha que marca el 20 aniversario de los ataques terroristas a las Torres Gemelas.

El presidente anunció formalmente la retirada en la Sala de Tratados de la Casa Blanca, el mismo lugar donde George W. Bush anunció el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2001, pocas semanas después de los atentados del 11 de septiembre.

Según Biden, en lugar de volver a la guerra con los talibanes, Washington tiene que centrarse en "los desafíos del futuro".

Hace tiempo que Biden era escéptico sobre la presencia de Estados Unidos en Afganistán. Como vicepresidente de Barack Obama, Biden fue una voz solitaria en el gobierno que aconsejó al 44º presidente a inclinarse por un menor papel en la lucha contra el terrorismo en el país, mientras que los asesores militares instaban a un aumento de las tropas para contrarrestar los avances talibanes.

I am now the fourth American president to preside over an American troop presence in Afghanistan.



