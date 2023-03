EU: Biden aprueba proyecto petrolero Willow en Alaska

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden está aprobando el enorme proyecto petrolero Willow en North Slope, una región de Alaska rica en petróleo, de acuerdo con dos personas familiarizadas con la decisión.

Es probable que la medida anunciada el lunes, una de las decisiones climáticas de Biden de mayor relevancia, sea condenada por ambientalistas que consideran que contradice las promesas ecológicas del presidente demócrata.

Ambientalistas habían manifestado su indignación porque Biden parecía dispuesto a dar luz verde al proyecto, que afirman pone en riesgo el legado ecológico de Biden. Permitir que la compañía petrolera ConocoPhillips siga adelante con el plan de perforación romperá además la promesa de campaña de Biden de frenar nuevas perforaciones petroleras en tierras públicas, subrayan.

