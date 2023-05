EU al borde del colapso: Tesoro pide cambiar el sistema para evitar impagos

Tras decenas de choques en el Congreso en torno al gasto del gobierno en las últimas décadas, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo el jueves que en su opinión personal, Estados Unidos debe adoptar un sistema diferente para gestionar las finanzas nacionales.

Yellen, que recalcó que daba su opinión y no la del presidente, Joe Biden, dijo que hay varias alternativas para evitar situaciones en las que el Tesoro se vea sin fondos para pagar sus facturas.

El gobierno de Estados Unidos alcanzó en enero su límite legal de deuda de 31,381 billones de dólares, y el Departamento del Tesoro empezó a adoptar “medidas extraordinarias” para no dejar de pagar.

If Congress does not raise the debt ceiling, we face economic and financial catastrophe. It is vitally important that we make sure it gets done. pic.twitter.com/Se0EMUyRjU