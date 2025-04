EU busca frenar retorno de hombre deportado a El Salvador por error

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó este sábado a un tribunal de apelaciones que suspenda una orden emitida por una jueza federal que obliga al gobierno a facilitar el regreso de un hombre deportado por error a una prisión salvadoreña conocida por abusos a los derechos humanos.

El caso involucra a Kilmar Abrego Garcia, un salvadoreño de 29 años residente en Maryland, quien fue arrestado y deportado a El Salvador el mes pasado, a pesar de contar con una orden judicial de 2019 que lo protegía de ser expulsado a su país natal debido al riesgo de persecución por parte de pandillas locales.

La jueza federal de distrito Paula Xinis ordenó el viernes que Abrego Garcia fuera regresado a Estados Unidos a más tardar el lunes por la noche. Su fallo provocó una ovación en la sala del tribunal federal de Greenbelt, Maryland, donde se congregaron decenas de simpatizantes, incluyendo a la esposa del deportado, ciudadana estadounidense.

Sin embargo, el gobierno argumenta que la jueza excedió su autoridad.

The wife of Kilmar Abrego Garcia, who the Trump administration admitted to mistakenly deporting to El Salvador, said she fears for his life in the infamous maximum-security prison where he's being held alongside some of the country's most dangerous criminals.



