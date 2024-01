EU: buscan pena de muerte para tirador de la masacre en Buffalo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) informó sobre su decisión de buscar la pena de muerte para Payton Gendron, un individuo de 19 años identificado como supremacista, quien protagonizó un ataque armado en un supermercado ubicado en un vecindario predominantemente afroamericano en el estado de Nueva York.

Este trágico suceso tuvo lugar hace dos años y resultó en la pérdida de varias vidas.

Gendron no se encontraba en el tribunal cuando el fiscal Joe Tripi declaró ante el juez la intención del gobierno estadounidense de solicitar la pena de muerte para el joven.

Ligado a esto, fiscales federales dieron a conocer las razones que respaldan su argumento a favor de esta pena.

De acuerdo con ABC News, la próxima cita en la Corte es el 2 de febrero.

