EU: Corte Suprema aprueba retirar alambre de púas en frontera México - Texas

A pesar de rozar en varias ocasiones, la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde la noche de ayer al retiro del alambre de púas que fue colocado por el estado de Texas en una parte de la frontera con México.

Con 5 votos a favor y 4 en contra, los agentes de la Patrulla Fronteriza tienen permitido cortar o retirar el alambre colocado a lo largo de la orilla del río Bravo por el gobierno de Texas, en sus intentos por detener el cruce ilegal de decenas de migrantes a tierras estadounidenses.

Quienes votaron a favor del gobierno federal fueron el magistrado presidente, John Roberts y los jueces Amy Coney Barrett, Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, mientras que los magistrados Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Clarence Thomas, votaron a favor del estado de Texas.

El Departamento de Justicia ha señalado que la barrera es un impedimento para que ellos patrullen la frontera como corresponde, ocasionando que incluso decenas de migrantes resulten heridos al entrar en contacto con el alambrado y no puedan recibir ayuda.

Greg Abbott, gobernador de Texas, autorizó la instalación del alambre de púas con una extensión aproximada de 48 kilómetros, como parte de sus estrategias para contener el cruce ilegal de personas desde México.

De acuerdo con el vocero oficial de Abbott, Andrew Mahaleris, el hecho de que aprobaran el retiro del alambre, ocasionará que cada vez más migrantes arriesguen sus vidas al intentar cruzar hacia Estados Unidos.

No obstante, aseguró que el gobernador hará todo lo posible por mantener a flote el alambre de púas.

This is not over.



Texas' razor wire is an effective deterrent to the illegal crossings Biden encourages.



I will continue to defend Texas' constitutional authority to secure the border and prevent the Biden Admin from destroying our property.https://t.co/pV7Cuq57d1