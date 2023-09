EU culpa a Irán por ataque con láseres a helicóptero de ataque

Estados Unidos ha acusado a varios barcos de la Guardia Revolucionaria de Irán de hostigar con láseres a un helicóptero estadounidense que operaba en aguas internacionales del golfo Pérsico, una nueva escalada de tensiones entre las dos naciones tras meses de acusaciones cruzadas por la interceptación de embarcaciones.

El jueves 28 de septiembre, la Marina de Estados Unidos declaró en un comunicado que el personal que se encontraba a bordo de varias embarcaciones iraníes apuntó con láseres a un helicóptero de ataque AH-1Z Viper mientras realizaba operaciones de vuelo.

