Estados Unidos detecta casos de variante de Covid-19 identificada en Sudáfrica

Nueva York.- La nueva variante del coronavirus identificada en Sudáfrica ha llegado a Estados Unidos, con dos casos diagnosticados en Carolina del Sur, informaron el jueves autoridades de salud.

Los dos casos no parecen estar relacionados, y las personas no han viajado recientemente, dijo el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur. Esto indicaría que la variante ya se está propagando en el país.

"Es aterrador", dijo Krutika Kuppalli, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Médica de Carolina del Sur en Charleston. "Probablemente está más difundido".

