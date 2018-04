Detienen en EU a secretario de César Duarte

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- a Fiscalía General de Chihuahua, dio a conocer del arresto de otro funcionario del ex gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, el cual se escondía en el estado de Colorado, Estados Unidos, y se desempeñó como uno de sus secretarios particulares.

De acuerdo con Excélsior, el exfuncionario fue deportado por agentes especiales del gobierno de los Estados Unidos, y arrestado en Ciudad Juárez por agentes de la Fiscalía General del Estado, mismo que fue identificado como Jesús Manuel Luna Hernández, el cual tenía una orden de aprehensión por el delito de peculado agravado en perjuicio del erario local.

Jesús Manuel se encontraba sustraído de la acción de la justicia desde septiembre de 2017 al encontrarse involucrado en investigaciones relativas a hechos de corrupción en la entidad.

Agentes ministeriales lograron obtener información en torno a su estancia en los Estados Unidos, país en el que desde entonces permanecía residiendo, protegido por el exgobernador César Duarte Jáquez, el cual al parecer también se esconde en dicha nación.

El Gobierno de Chihuahua informó que “derivado del intercambio de información y trabajado coordinado entre la Fiscalía General del Estado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el pasado mes de marzo, Jesús Manuel L. H. fue detenido en Thornton, Colorado, y una vez realizadas las diligencias correspondientes, se llevó a cabo su deportación por el Puente Internacional “Lerdo (Centro) - Stanton”.

