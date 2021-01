EU: Diseñadores mexicanos triunfan al vestir a la nueva clase política

Ciudad de México.- El arte y la creatividad de los diseñadores con raíces en México ha tenido un momento estelar esta semana con la toma de posesión del nuevo Presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Y es que varios miembros de las familias del Mandatario y de la Vicepresidenta lucieron creaciones salidas de talleres de artistas de origen mexicano o nacidos en el país.

Estos son los creadores que han saltado a los grandes titulares de la prensa y que han incrementado sus pedidos de manera exponencial en los últimos días.

Arturo Castañeda Contreras

Este creador de origen coahuilense, de 45 años y quien trabajó para Ralph Lauren durante una década, fabricó en su taller de Nueva York el conjunto que lució Kamala Harris en la toma de posesión.

Se trata de un ensamble de vestido con abrigo a juego en color morado que llamó la atención por su confección y por el color, que remite al voto femenino y a la combinación de los dos colores emblemáticos de los partidos políticos en Estados Unidos.



Este diseño fue fabricado junto con Christopher John Roger y Sergio Hudson, diseñadores de color que confiaron en el mexicano para realizar este atuendo, cosido casi totalmente a mano.

Castañeda agradece todo su conocimiento a su madre, Alicia Contreras, nacida en La Laguna y en donde trabajaba como recogedora de cebolla y costurera.

Jonathan Cohen

El atuendo también en morado que lució un día antes de la ceremonia la Primera Dama, Jill Biden, también salió de las manos de un creador de ascendencia mexicana.



Cohen es de padres mexicanos criados en San Diego y se considera un producto de ambas culturas.

Egresado de la Parsons School of Design, este creador, quien afirma que lo han influenciado el color del país mezclado con el relax de San Diego y la sofisticación de Nueva York, ya ofrece en su página el diseño que seleccionó la Primera Dama hasta con la mascarilla que va a juego con este atuendo. Su éxito ha sido bastante considerable.



La marca fue fundada en 2011 y ha participado ya en la Fashion Week de Nueva York y ha logrado vestir a famosas como Jennifer López y Ana de Armas.

RODARTE

Esta firma, conformada por las hermanas Mulleavy, Kate y Laura, egresadas de la Universidad de Berkeley y cuya abuela materna era mexicana, fue la encargada de realizar el vestido floreado que llamó tanto la atención de Maisy Biden, una de las nietas del Presidente de Estados Unidos. De hecho, el nombre de su firma viene del apellido de su madre, Rodarte.



Nacidas en California, estas hermanas, con sus diseños románticos y etéreos han logrado vestir a famosas como Kirsten Dunst y Elle Fanning, y, además, diseñaron el vestuario de Natalia Portman para la cinta El Cisne Negro.



En 2019 tuvieron a Yalitza Aparicio como la imagen de su firma y han expuesto en el National Museum of Women in the Arts de Washington.

Ya realizaron una colaboración con la firma de cosméticos MAC en honor a las muertas de Juárez.

Otros latinos que triunfaron

Gabriela Hearst

De origen uruguayo, afincada en Nueva York y ahora dirigiendo la firma francesa Chloé, esta diseñadora causó sensación al crear el ensamble de vestido y abrigo en blanco bordado con delicadas flores que lució la Primera Dama en la noche del concierto inaugural.



Fue un conjunto que representó la unidad y la flora de Estados Unidos con diminutos adornos prendidos al traje, de cashmere blanco, con el objeto de transmitir una era más alegre en el país vecino y en el mundo. En el forro se puede leer una frase de Benjamín Franklin.



Todo el ensamble, realizado con materiales reciclados, por cierto, fue realizado en su taller de Nueva York.

Wilfredo Rosado

Este famoso diseñador, nacido en Nueva Jersey de padres de Puerto Rico, fue el encargado de diseñar el collar de perlas que lució Kamala Harris para su investidura. Una pieza que tiene un significado especial porque hace referencia a la organización Alpha Kappa Alpha, la primera en su clase para afroamericanas, fundada en 1908.



Rosado ha sido editor de la revista Interview y trabajó varios años con Armani antes de fundar su marca, en 2011. Es famoso por su mezcla de piedras preciosas y perlas en originales y llamativos diseños que han lucido personalidades como Julia Roberts y Mariah Carey.

Y también en esta edición han brillado otros talentos de América Latina que lograron vestir a algunas de estas importantes familias de la política, además de que tanto Biden como Harris han lucido en otras ocasiones diseños de Carolina Herrera y Óscar de la Renta.

