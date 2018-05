Trump propone censurar a medios que hablen mal de él

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reavivó su diatriba con los medios este miércoles llamándolos corruptos y sugiriendo retirar las acreditaciones a los reporteros.

El mandatario se quejó que “a pesar del tremendo éxito” de su administración en “economía y todo lo demás” los medios, a los cuales tilda de esparcir “noticias falsas”, prácticamente solo reportan noticias negativas sobre él.

También te puede interesar: Corea del Norte 'baja los humos' a Donald Trump

A manera de interrogación, el presidente sugirió retirar las acreditaciones a los medios que hablen negativamente de él, a los cuales considera corruptos.

“Los medios de noticias falsas están trabajando tiempo extra. Acaban de reportar que, a pesar del tremendo éxito que estamos teniendo en la economía y todo lo demás, el 91 por ciento de las noticias de los medios sobre mi son negativas (Falso). ¿Por qué intentamos tan arduamente trabajar con los medios cuando son corruptos? ¿Les quitamos sus credenciales?”, escribió el presidente.

La mala relación entre Trump y los medios comenzó desde la campaña presidencial para las elecciones de 2016, donde el magnate popularizó el término “fake news” (noticias falsas).

Durante su primera comparecencia como presidente ante los medios, Trump se negó a responder un cuestionamiento de un reportero de CNN, al cual señaló en público de esparcir noticias falsas.

The Fake News is working overtime. Just reported that, despite the tremendous success we are having with the economy & all things else, 91% of the Network News about me is negative (Fake). Why do we work so hard in working with the media when it is corrupt? Take away credentials?