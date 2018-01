¡Dreamers se quedan! Juez ordena continuar con el DACA

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El martes, un juez federal frenó temporalmente el fin al acta Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), y declaró que los jóvenes conocidos como 'dreamers' no pueden ser deportados mientras sigue el litigio entre los defensores del programa y el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos señala que sin el muro en la frontera con México, no se daría un acuerdo final sobre la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo al portal CNET, el DACA está pautada para finalizar el 5 de marzo de 2018, lo que pondría a casi 800,000 jóvenes en riesgo de deportación, luego de que Trump anunció el fin del programa el 5 de septiembre.

La decisión del juez William Alsup de la corte del distrito federal de San Francisco surge en momentos en que el gobierno ha comenzado a negociar aspectos de una posible reforma inmigratoria. En las últimas semanas, otros jueces han también puesto en alto algunas de las órdenes de Trump que afectan principalmente a los inmigrantes o a los viajeros de países mayormente musulmanes.

La posible deportación de los inscritos a DACA podría impactar a las compañías de tecnología en Silicon Valley, entre ellas Apple, que emplea a más de 250 dreamers en todo el país y Microsoft que cuenta con 39 Dreamers.

